Letnia kąpiel Usteckiej Syrenki. Pomnik wytrzymał potężne bicze szkockie

W Dni Morza w Ustce atrakcji nie brakowało. Jedną z nich było tradycyjne w tym czasie zraszanie pomnika Usteckiej Syrenki. Wokół symbolu miasta na falochronie wschodnim mieszkańcy i turyści zgromadzili się licznie, by wspierać Syrenkę z całą siłą polewaną przez ratowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Na szczęście w tym czasie nikt nie potrzebował ich pomocy i statek SAR wyruszył w krótki rejs po wodę. Wpływając do kanału portowego zrosił nieco falochron, ale najlepsze zaczęło się przy podejściu do pomnika. Wtedy jeszcze zachwyceni atrakcją turyści nie wiedzieli, co ich czeka. SAR włączył swoją syrenę i w kilka sekund później Syrenka przeszła szybką, lecz bardzo solidną kąpiel. Widzowie z piskiem uciekali przed wodnymi strzałami z armatki. Szczęśliwie nikogo z nabrzeża nie zmyło. Tylko nieco zmokły smartfony.