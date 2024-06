Niesamowity wyścig butelkowy w Ustce. Świetne drużyny i doping publiczności

Przy olbrzymim dopingu publiczności w kanale usteckiego portu w Dni Morza rozegrał się tradycyjny już wyścig butelkowy. Każdy ze startujących zespołów otrzymał 360 plastikowych butelek, z których we własnym zakresie skonstruował łódkę, a przynajmniej coś, co utrzymywało się na wodzie z kilkuosobową załogą. Szanse były więc równe.

Na zawodników publiczność oczekiwała już przy Usteckiej Syrence, gdzie pojawiły się drużyny po wypłynięciu z basenu rybackiego. Łajby wystartowały przy kładce. Zawodnicy mieli do pokonania 400-metrowy odcinek do doku stoczniowego. Wiosłowano też byle czym, głównie łopatami. A na mecie przy doku stoczniowym zawodnicy z radości ukończenia wyścigu skakali do wody. Wszystko odbywało się przy niesamowitym dopingu publiczności po obu stronach kanału portowego, a najwierniejsi kibice całą trasę przebiegli nabrzeżem.

Na podium stanęły zwycięskie zespoły, a upominkami zostali nagrodzeni wszyscy uczestnicy. Nagrody wręczała sekretarz miasta Paulina Kamińska.