Lewica podróżuje po Pomorskiem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Słupsku

Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, posłankę lewicy zapewne niewiele osób w Słupsku zna, ale skoro startuje z 1. miejsca Nowej Lewicy w okręgu gdyńsko-słupskim w wyborach do Sejmu, zdecydowała się w tym mieście pokazać. Tematem przewodnim zwołanej pod słupskim ratuszem konferencji był temat pedofilii i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Pretekstem jest afera znana pod hasłem „Pandora Gate”. Znany twórca internetowy Sylwester Wardęga przełamał zmowę milczenia i opublikował obszerny materiał na temat skandalu związanego z wykorzystywaniem nieletnich przez jednych z najbardziej znanych inluencerów w Polsce.

- Jedną z zasadniczych spraw, o których chcemy rozmawiać z wyborcami jest kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – w domu, w szkole, w ochronie zdrowia, w internecie. Opinią publiczną wstrząsnęły doniesienia o przemocy seksualnej, jakiej mieli dopuszczać się influancerzy, gwiazdy youtube’a – mężczyźni wobec nieletnich dziewcząt, poprzez wysyłanie wiadomości, poprzez nawiązanie próby kontaktu, zdecydowanie niestosownej, wykraczające poza normy obyczajowości, ale także poza normy prawne – mówiła w Słupsku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy. - To zachowania, które powinny spotkać się ze zdecydowaną reakcją państwa. Lewica od dawna mówi jasno i twardo – bez względu na to, czy przemocy seksualnej wobec nieletnich, pedofilii podejmuje się ksiądz, wujek, nauczyciel, czy proboszcz czy gwiazda yuotube’a, ta pedofilia powinna być bezwzględnie i radykalnie ścigana. Miejsce przestępów nie jest w internecie, czy w innej parafii, ale w więzieniu. Oczekujemy od państwa i prokuratury zdecydowanych działań w sprawie znanej pod hasłem „Pandora Gate”, która została ujawniona przez Sylwestra Wardęgę. Ale wiemy, że zostało to ujawnione dzięki temu, że odwagę w sobie znalazły właśnie te młode dziewczęta, które zdecydowały się podzielić swoją historią. Mówimy tutaj o dwunasto-, trzynasto-, czternastolatkach. Chciałabym z tego miejsca pogratulować tej odwagi. Chciałabym też im powiedzieć, że nie są i nigdy nie będą z tym same. Stoimy za nimi murem. Jednak nie każde dziecko ma w sobie tyle siły i odwagi, aby zasygnalizować komuś dorosłemu, że dzieje się coś niedobrego. A w dzisiejszym porządku prawnym obowiązuje zasada, że przestępstwa o charakterze seksualnym, przestępstwa pedofilskie można ścigać do momentu ukończenia przez ofiarę 30. roku życia. Potem następuje przedawnienie. My jako lewica złożyliśmy projekt uchwały, aby tego typu przestępstwa nie ulegały przedawnieniu. Aby dołożyć je do katalogu przestępstw najcięższych, które nigdy przedawnieniu nie ulegają – mówiła posłanka. - Nie można oczekiwać od 15-latki, że będzie ona natychmiast informować wszystkie organy ścigania. Nie można oczekiwać, że takie osoby, zanim staną się osobami dorosłymi, znajdą siłę i odwagę, aby informować odpowiednie służby o tym, co ich spotkało. A przestępcy nie powinni być bezkarni tylko dlatego, że zdecydowali się skrzywdzić dziecko, a nie osobę dorosłą. Ta krzywda przedawniać się nie może.