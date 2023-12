„Lolek” może spać spokojnie. Nie będzie ekstradycji do USA Artura G. z Kobylnicy

Szkodliwe oprogramowanie instalowane przez hakerów korzystających z LolekHosted.net zostało umieszczone w sieciach firm na całym świecie, m.in. w Middle District na Florydzie - w tym w gminach, szpitalach, organach ścigania i służbach ratowniczych, okręgach szkolnych, szkołach wyższych i uniwersytetach. To z kolei spowodowało zapłatę okupu w kryptowalucie - w wysokości ponad 5000 bitcoinów, obecnie wycenianych na około 146 milionów dolarów. Serwery LolekHosted dla przestępców były pośrednikiem w uzyskiwaniu nieautoryzowanego dostępu do sieci ofiar, służyły przechowywaniu narzędzi hakerskich i danych skradzionych pokrzywdzonym. Artura G. namierzył agent specjalny FBI, który nawiązał z nim kontakt, udając klienta.

Amerykanie zażądali ekstradycji Artura G. Na to nie zgodził się Sąd Okręgowy w Słupsku. Na posiedzeniu 3 listopada stwierdził prawną niedopuszczalność wydania Polaka, powołując się głównie na Konstytucję RP. Jednak to postanowienie zaskarżyła Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która poparła ekstradycję co do dwóch zarzutów – przestępstw komputerowych i telekomunikacyjnych, oprócz zarzutu prania pieniędzy.

Artur G. prosił, by nie wydawać go do USA, gdzie grozi mu kara do 45 lat więzienia. Po wtorkowej prawomocnej decyzji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku tak się nie stanie.

Teraz z kolei do Gdańska wpłynęło zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztowania Artura G. stosowanego na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu posiedzenia.

- Śledztwo jest w toku. Okres jego przedłużenia upłynie w czerwcu 2024 roku - mówi prokurator Agnieszka Wichary, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach. - Dotychczas przedstawiono zarzuty pięciu osobom. Wobec jednego podejrzanego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

W Polsce Arturowi G. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.