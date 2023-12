Prokuratura chce ekstradycji „Lolka” do USA. Sprawa wydania Artura G. jeszcze nie jest przesądzona

Amerykanie żądają od Polski ekstradycji Artura G. 3 listopada w Sądzie Okręgowym w Słupsku odbyło się posiedzenie. Prokuratura Okręgowa w Słupsku zgodziła się na wydanie Polaka jedynie co do dwóch zarzutów – przestępstw komputerowych i telekomunikacyjnych. W zakresie prania pieniędzy prokurator Sylwia Knapik złożyła wniosek o niedopuszczenie do ekstradycji. Dlatego, że czyny te popełniono w Polsce. Natomiast adwokat Łukasz Isenko, obrońca Artura G. dowodził, że wszystkie przestępstwa zarzucane przez Amerykanów Arturowi G. zostały popełnione w Polsce i nie ma podstaw, by polskiego obywatela, któremu Konstytucja RP nadaje specjalną ochronę, wydawać obcemu państwu. Poza tym identyczne zarzuty przedstawiła Arturowi G. Prokuratura Regionalna w Katowicach. Skutek przestępstw faktycznie miał miejsce na terenie USA, ale działanie - na terenie Polski.

Szkodliwe oprogramowanie instalowane przez hakerów korzystających z LolekHosted.net zostało umieszczone w sieciach firm na całym świecie, m.in. w Middle District na Florydzie - w tym w gminach, szpitalach, organach ścigania i służbach ratowniczych, okręgach szkolnych, szkołach wyższych i uniwersytetach. To z kolei spowodowało zapłatę okupu w wysokości ponad 5000 bitcoinów, obecnie wycenianych na około 146 milionów dolarów. Serwery LolekHosted dla przestępców były pośrednikiem w uzyskiwaniu nieautoryzowanego dostępu do sieci ofiar, służyły przechowywaniu narzędzi hakerskich i danych skradzionych pokrzywdzonym. Artur G. wpadł, bo dał się podejść agentowi specjalnemu FBI, który nawiązał z nim kontakt, udając klienta.

Sąd zgodził się z obrońcą, stwierdzając prawną niedopuszczalność wydania Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych obywatela polskiego Artura G., powołując się głównie na Konstytucję RP.

- Skutkami niewątpliwie są ataki hakerskie złośliwym oprogramowaniem z szyfrowaniem danych i z żądaniem okupu, które to środki finansowe znowu znalazły się w Polsce na serwerach udostępnianych przez ściganego – uzasadniała wówczas sędzia Agnieszka Niklas-Bibik. - Nie mamy do czynienia z typowym miejscem przestępstwa, bo jest to przestępczość internetowa i miejsce zatraca byt fizyczny. Niemniej jednak według polskiego Kodeksu karnego miejscem przestępstwa jest miejsce działalności ściganego.

Artur G. płakał w czasie ogłaszania postanowienia. Nie chce być sądzony w USA. W Polsce grozi mu kara do 10 lat więzienia, w USA – do 45 lat. Jednak to nie koniec drogi sądowej w sprawie ekstradycji, bo decyzja wciąż jest nieprawomocna.

- Prokuratura Okręgowa w Słupsku za pośrednictwem naszego sądu złożyła zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – mówi sędzia Jacek Żółć, przewodniczący wydziału karnego w Sądzie Okręgowym w Słupsku. - Prokuratura zaskarżyła postanowienie o niedopuszczalności ekstradycji Polaka i wniosła o jego zmianę. We wtorek akta zostały przekazane do Gdańska.