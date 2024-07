Luna i policjant ze Słupska na podium w XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji Magdalena Olechnowicz

II miejsce zajęli asp. szt. Dariusz Stukan oraz czworonożna Luna z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Razem pełnią służbę od sześciu lat

W czwartek, 27 czerwca, odbyło się podsumowanie wojewódzkich eliminacji do XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji. Wśród przewodników psów służbowych - w kategorii do wyszukiwania materiałów wybuchowych - pełniących na co dzień służbę na terenie województwa pomorskiego II miejsce zajęli asp. szt. Dariusz Stukan oraz czworonożna Luna z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Podczas uroczystości nagrody wręczył insp. Bogusław Ziemba, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.