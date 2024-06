Hira z Ustki zwęszyła amfę. Podejrzany o posiadanie znacznych ilości zatrzymany

- W ubiegłym tygodniu policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku kontrolowali jedną z posesji na terenie powiatu bytowskiego. Z ustaleń mundurowych wynikało, że mieszkający tam mężczyzna może ukrywać znaczne ilości zabronionych substancji – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Funkcjonariusze we współpracy ze strażnikami granicznymi przeszukali mieszkanie 34-latka, podczas którego pies tropiący Placówki Straży Granicznej w Ustce o imieniu Hira wskazał jeden z worków, który wypełniony był śmieciami. Pomiędzy nimi ukryte były woreczki z zawartością białej, zbrylonej substancji. W wyniku prowadzonych działań oraz sprawnego nosa Hiry funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 230 gramów amfetaminy.

Podejrzanemu mężczyźnie za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W Morskim Oddziale Straży Granicznej pełnią służbę psy Diuna, Izi, Coran i właśnie Hira, które są specjalistami w wyszukiwaniu narkotyków. Na co dzień służą w placówkach w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie i Ustce. Czasami cała grupa, w skład której wchodzą owczarki niemieckie i belgijskie, spotyka się na specjalnym treningu, by doskonalić swoje umiejętności współpracy z przewodnikiem. To między innymi przeszukiwanie pomieszczeń czy środków transportu.