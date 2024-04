Majówka pod znakiem targów ogrodniczych. Zapraszamy na bytowski rynek

Burmistrz Bytowa serdecznie zaprasza mieszkańców i gości na targi ogrodnicze, które tradycyjnie odbędą się 4 i 11 maja w godzinach od 9 do 13 na rynku miejskim w Bytowie. U regionalnych dostawców można będzie zakupić m.in. artykuły ogrodnicze, sadzonki kwiatów, rozsady warzyw, ziół a także drzewka owocowe oraz nasiona. Z pewnością będzie można nabyć zestawy rekreacyjne do ogrodu.

Trzeba zgłosić udział, czasu jest niewiele

Wszyscy chętni, którzy chcą zaprezentować swój asortyment proszeni są o kontakt z Wydziałem Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytowie pod numerem telefonu 59 822 89 28 lub na adres e-mail [email protected].

Zgłoszenia na formularzach zgłoszeniowych będą przyjmowane do 26 kwietnia w przypadku targów odbywających się 4 maja oraz do 8 maja przypadku targów odbywających się w 11 maja do godziny 12.

- Serdecznie zapraszamy na targi - mówią organizatorzy. - Wybór będzie jak zwykle bardzo duży i miłośnicy ogrodnictwa z pewnością znajdą coś dla siebie.