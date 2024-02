Marek Zakrzewski, Tomasz Czubak i Bernadeta Kopeć na jednej kanapie w Podkowa Cafe

Tym razem gośćmi Krzysztofa Niekrasza w Podkowa Cafe byli reprezentanci Akademii Młodego Lekkoatlety w Słupsku. Choć na co dzień zawsze w biegu - dosłownie i w przenośni - tym razem udało się ich posadzić na jednej kanapie. I tak obok siebie usiedli - Marek Zakrzewski - dwukrotny mistrz Europy juniorów w biegach na 100 i 200 metrów w 2023 roku, Tomasz Czubak - mistrz świata w sztafecie 4x400 m, czterokrotny mistrz Polski na 400 m, aktualny rekordzista Polski na 400 m z wynikiem 44,62 s, obecnie trener Marka Zakrzewskiego oraz Bernadeta Kopeć - prezeska klubu, trenerka.

Osiemnastoletni Marek Zakrzewski nie schodzi ostatnio z nagłówków gazet i portali sportowych. Gdzie się nie pojawi, bije kolejne rekordy. Niemal przed chwilą wrócił z Luksemburga, gdzie został rekordzistą Europy do lat 20 w biegu na 200 metrów! Z wynikiem 20,80 o 0,19 sekundy pobił dotychczasowy rekord należący do Szweda Erika Erlandssona. Co więcej, Zakrzewski i Albert Komański wygrali dwa oddzielne biegi na tym dystansie, które odbyły się w ramach CMC Indoor Meeting 2024 w Luksemburgu.