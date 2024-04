Markos z Głobina skonstruował nowy jacht motorowy [zdjęcia]

- To ważny moment dla firmy. Obok łodzi i jachtów, które produkujemy dla zewnętrznych firm, globalnych potentatów, realizujemy też własne projekty. Nowy TENDER jest największym z dotychczas realizowanych. To jednostka, która została zaprojektowana i stworzona w całości przez nas. To nasz design, pomysł, a prace projektowe wykonane w całości przez naszych projektantów - zauważa Szymon Koseski, prezes firmy Markos.

Łódź Tender 8.75 jest dziewiątym autorskim projektem Markosu. W pierwszej kolejności trafi na rynek niderlandzki, jednak firma ma ambicje dotarcia z tym innowacyjnym produktem na inne rynki.

- To jest nasz autorski, bardzo zaawansowany technicznie projekt wykonany w całości w naszej firmie. Niewątpliwym atutem samego projektu jest połączenie dostępnej przestrzeni, osiągnięć i ergonomii. Całość uzupełnia nowoczesny design, który dodaje całemu projektowi bardzo unikatowy wymiar - mówi Łukasz Brzeski, projektant prowadzący w Markosie.