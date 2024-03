Przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego z wizytą w Markosie

Parlament Hanzeatycki jest liderem programu, dysponując partnerom środki, dzięki którym pracownicy Markosu mogą bezpłatnie kształcić się na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Beneficjentami są również m.in. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku oraz Izba Rzemieślnicza ze Szczecina.

Jak informuje Karol Kotusiewicz, koordynator ds. public relation w Markosie, spotkanie podzielono na kilka etapów. Na początku podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i omówiono to, co już udało się osiągnąć. Rozmawiano o efektach oraz wyzwaniach, z którymi przyszło mierzyć się uczestnikom projektu. Następnie goście Markosu mieli okazję zwiedzić firmę, by na koniec spotkać się z pracownikami uczestniczącymi w programie studiów dualnych.

W założeniach studia dualne mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy i powstają w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy uczestniczą w opracowywaniu planu kształcenia.

Studia dualne jako pierwsza na Pomorzu (i jako jedna pierwszych uczelni w Polsce) uruchomiła Akademia Pomorska, dzisiejszy Uniwersytet Pomorski. Kształcenie odbywa się w ścisłej współpracy z pracodawcą - firmą Markos. Innowacyjne trzyletnie studia na kierunku Logistyka Zielone Łańcuchy Dostaw otwierają przed studentami nowe perspektywy zawodowe.