Martyna Wojciechowska w Bytowie. Odwiedziła uczniów "ekonoma" (WIDEO)

- Rozmawialiśmy o profilaktyce zdrowia psychicznego, o Pierwszej Pomocy Psychologicznej, o krańcach świata i o odwadze bycia sobą - napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych Martyna Wojciechowska. - Wspaniała młodzież ze szkoły w Bytowie przygotowała świetny film o Młodych głowach, był występ artystyczny, plakaty a do tego uczniowie zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy dla Fundacji UNAWEZA i wsparcie działań Anji Ringgren-Loven w LAND OF HOPE w Nigerii.

- To było niesamowite spotkanie - mówi Iwo Płatek, uczeń ZSEU. - Z panią Martyną spędziliśmy kilka godzin, można z nią było porozmawiać o wszystkim, o jej życiu, podróżach i naszej szkole. To spotkanie wywarto na nas duże wrażenie.

Wizyta Martyny Wojciechowskiej w Bytowe była nagrodą dla uczniów, którzy wygrali w konkursie fundacji UNAWEZA „Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Młodzież przygotowała film, który jako jeden z dwóch w całej Polsce przypadł do gustu podróżniczce. Spotkanie w bytowskim "ekonomie" trwało cztery godziny.

10 października 2023 roku w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ruszył pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA, który jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

Jest to cykl lekcji, które będą się odbywają się raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24. Do udziału w pierwszym pilotażowym roku realizacji programu zgłosiło się 1330 szkół i placówek oświatowych.

- Wszyscy wiemy, że sytuacja młodych ludzi w kontekście zdrowia psychicznego jest dramatyczna. Jako zatroskana mama nastoletniej córki i prezeska Fundacji UNAWEZA postanowiłam działać - napisała na stronie fundacji Martyna Wojciechowska. -Dokładnie rok temu rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu, czyli badania zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych. A teraz, na podstawie uzyskanych wyników, w grupie ekspertów i specjalistów tworzymy system wczesnego reagowania i skupiamy się na prewencji. Wierzę, że każdy z nas powinien znać zasady PPP, czyli Pierwszej Pomocy Psychologicznej. Odpowiednio wdrożona profilaktyka i reagowanie na wczesnych etapach kryzysu psychicznego u młodych ludzi naprawdę mogą ratować życie. Właśnie po to powstał ten program.