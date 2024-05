Niezmiennie dobre kino. Zaprasza DKF Projekcja w kinie Rejs w Słupsku

A co w repertuarze? 2 maja na przedpremierowym pokazie będzie można zobaczyć wyczekiwany „Monster Hirokazu” Koreedy. Doskonale znany klubowej publiczności japoński twórca w swoim najnowszym obrazie ponownie, z dużą czułością i uwagą, przygląda się ludzkim relacjom. Skonstruowany z chirurgiczną precyzją scenariusz, doceniony na festiwalu w Cannes, stopniowo odsłania przed nami sekrety trójki bohaterów, pozwalając nie tylko na ostateczne odkrycie prawdy, ale skłaniając do refleksji nad tym, jak często pochopnie wydajemy osądy. W filmie usłyszymy muzykę nagrodzonego Oscarem, przedwcześnie zmarłego kompozytora Ryuichiego Sakamoto, któremu Hirokazu Kore-eda zadedykował swe dzieło.

Tradycyjnie w czwartki kino Rejs w Słupsku zaprasza na spotkania DKF-u. Początek zawsze o godzinie 18. Seanse klubowe rozpoczynają się prelekcją filmoznawcy Bartosza Murawskiego. Wszystkich, którzy mają ochotę porozmawiać o filmach przy ciastkach i herbacie, Rejs zaprasza po pokazach na dyskusje do sali Tango (wejście z holu kina).

9 maja obejrzymy ostatni obraz Kena Loacha - jednego z najwybitniejszych brytyjskich reżyserów. Weteran kina społecznego, który w swoich filmach portretuje zwyczajnych ludzi, często wykluczonych i spychanych przez system na margines, tym razem sięga po temat imigracji. „The Old Oak” to wzruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni, jaka rodzi się między właścicielem pubu i młodą syryjską emigrantką, w podupadłym angielskim górniczym miasteczku, wśród społeczności pełnej uprzedzeń.

W kolejnym tygodniu,16 maja, razem z bohaterami filmu „Wśród wyschniętych traw” udamy się do anatolijskiej wioski, gdzie młody nauczyciel oczekuje na upragniony awans. To kolejne w dorobku tureckiego mistrza monumentalne (ponadtrzygodzinne!) dzieło, w którym Nuri Bilge Ceylan zachęca do namysłu nad ludzką kondycją i naturą. W swoim niespiesznym, melancholijnym obrazie przedstawia pasjonujące zderzenie postaw i ideałów, całość zaś dopełnia błyskotliwymi dialogami, znakomitym aktorstwem oraz zachwycającymi kadrami.