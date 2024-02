- Michał Michalak: odchodzę z sentymentem, Grecja to nowe wyzwanie

Michalak rozegrał 20 meczów w barwach Czarnych i zdobywał średnio 16,6 punktu - co daje mu ósme miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców ekstraklasy (jednocześnie jest najlepszym Polakiem) oraz miał 6,1 zbiórki i 3 asysty.

Zadebiutować w greckiej ekstraklasie może już w niedzielę w derbach Salonik przeciwko Arisowi. ESAKE będzie jego szóstą zagraniczną ligą w karierze, po włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej (w której był królem strzelców w sezonie 2020/21 ze średnią 20,5 pkt) i francuskiej. Jest mistrzem Polski z Anwilem Włocławek (2019).

„Miałem klauzulę, podpisując kontrakt na początku sezonu, która pozwalała mi odejść z Czarnych w trakcie rozgrywek. W Słupsku było mi bardzo dobrze, grałem dużo. Mieliśmy gorsze i lepsze momenty, ostatnio "idziemy" do góry, więc tym bardziej to nie była łatwa decyzja. Dziękuję prezesowi Jankowskiemu, trenerowi Cesnauskisowi, że na mnie stawiali, wierzyli we mnie.