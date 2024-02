Mieszkańcy Słupska w ubiegłym roku chętnie sięgali po biblioteczne zbiory. Czytali i młodsi, i starsi

- Cały rok 2023 to realizacja dużego projektu pn. „Biblioteka bez barier”. Inwestycja była realizowana ze środków MKiDN oraz z wkładu finansowego UM w Słupsku. W październiku w związku z remontem Budynku Głównego Biblioteki oraz Miejsca Animacji Kultury zbiory zostały przeniesione tymczasowo do pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury. Zmiana lokalizacji nie wpłynęła na ilość odwiedzin i wypożyczeń – mówi Kinga Dziwisz, Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku.

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zarejestrowała 13434 czytelników. Wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców wyniósł 15,60 i wzrósł do poprzedniego roku o 0,30. Codziennie, miejską bibliotekę odwiedzało średnio 620 osób.

Choć starsi czytelnicy zdecydowanie częściej odwiedzają bibliotekę, to wiek tego najmłodszego zarejestrowanego w MBP robi największe wrażenie, bo wynosi… 6 miesięcy. Najstarszy natomiast ma 92 lata.

- Struktura czytelników zasadniczo się nie zmieniła. Największą grupę użytkowników stanowią osoby aktywne zawodowo oraz osoby powyżej 60 roku życia. Najmniejszą grupę stanowią dzieci do 5 lat oraz młodzież w wieku 13-15 lat – podaje Kinga Dziwisz.

Co czytali słupszczanie?

Projekty i spotkania

2023 roku MBP kontynuowała przekazywanie książek do wybranych punktów bookcrossingowych na terenie miasta. Książki opatrzone specjalną pieczęcią były dostarczane do miejsc, z których można je bezpłatnie zabrać do domu. Ubiegły rok był też czasem wielu projektów – dzieci i młodzież uczyły się programowania w Klubie Młodego Programisty. Były też działania promujące czytelnictwo – m.in. kampania „Mała książka – wielki człowiek” czy projekt „(Nie)zwykłe Książki”.