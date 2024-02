Mieszkańcy wybiorą, jaką kolorystykę ma mieć plac zabaw nad jeziorem Jeleń

Integracyjny plac zabaw w Bytowie nad jeziorem Jeleń ma służyć dzieciom w różnym wieku do gier i zabaw. Rodzice wraz z dziećmi będą mogli odbywać tu niejednokrotnie spotkania ze znajomymi i będzie on miejscem odpoczynku dla całej lokalnej społeczności. Zaplanowano również ławki ze stolikami. Umiejscowiono je tak, aby siedząc można było objąć wzrokiem maksymalnie duży obszar placu zabaw.

Urządzenia oraz sprzęt dobrano jak najbardziej różnorodny, tak aby w maksymalny sposób realizował dziecięce potrzeby zabawy oraz pobudzał dzieci do przeróżnych zabaw i oddziaływał na ich wyobraźnię.

- Wkładając wiele starań w aranżację przestrzeni zabaw dla dzieci, uwzględniając różnorodne potrzeby przyszłych potencjalnych użytkowników, starając się nadać miejscu indywidualny charakter przedstawiamy trzy propozycje kolorystyczne zestawu zabawowego - proponują urzędnicy z Bytowa. - W ramach konsultacji przeprowadzonych w wersji elektronicznej na Facebooku, każdy może oddać jeden głos w postaci emotikonki (nie komentarzy) na wybraną przez siebie kolorystykę. Głosować można do niedzieli, tj. 11.02 do godz. 23. 59. Koncepcja z największą ilością głosów zostanie wybrana do realizacji, zatem prosimy o przemyślane odpowiedzi.

PFRON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości 481 808,24 zł. Plac zabaw powstanie jeszcze w tym roku.