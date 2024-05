Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otworzyła biuro poselskie w Słupsku

Przy okazji otwarcia biura Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przedstawiła kandydatów Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego. Z naszego regionu są to Marzena Kutwa oraz Emanuela Bartoszkiewicz.

Absolwentka pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz filozofii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 r. podjęła współpracę z Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu. W latach 2010-2016 asystentka naukowa w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od września 2015 r. do lutego 2019 r. była działaczką Partii Razem.

Kim jest? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Urodzona 20 stycznia 1984 r. we Wrocławiu. Pedagożka, filozofka, badaczka społeczna, działaczka polityczna i doktor nauk humanistycznych.

Od 2019 r. posłanka na Sejm RP. Jako posłanka na Sejm IX kadencji pracowała w Komisji Polityki Społecznej i Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Korzystając z mandatu poselskiego angażowała się w pomoc bezprawnie zatrzymywanym podczas protestów obywatelom. Wspierała protestujące osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w walce o godne świadczenia i prawo do podejmowania pracy.

W swoim biurze poselskim w 2020 roku uruchomiła Poselską Pomoc Pracowniczą, w ramach której przeprowadziła kilkaset interwencji w obronie pracowników przed bezprawnym zaniżaniem wynagrodzeń, łamaniem praw pracowniczych, utrudnianiem działalności związkowej.

W 2020 r. była współprzewodniczącą sztabu Roberta Biedronia w kampanii prezydenckiej. We wrześniu 2021 r. przystąpiła do Nowej Lewicy, dołączając do frakcji SLD. 13 grudnia 2023 r. powołana na urząd Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.