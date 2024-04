Mistrzostwa Polski w biegu na 10 000 metrów w tę sobotę w Ustce

Organizatorami imprezy są Ośrodek Sportu i Rozwoju oraz klub LKS Jantar Ustka. Arena rywalizacji będzie stadion w Ustce. Zawody rozpoczną się o godz. 17, ale już od godz. 15 trwać będą imprezy towarzyszące.

Mistrzostwa będą pierwszą dużą imprezą na tym obiekcie po jego gruntownej modernizacji. Stadion oddano do użytku we wrześniu zeszłego roku. Ma świadectwo kategoryzacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Stadion posiada arenę lekkoatletyczną kategorii IV A z sześciotorową bieżnią okrężną o długości 400 metrów wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m przez płotki i przeciwległą prostą sprinterską do biegów na 100 m.

Także boisko o wymiarze całkowitym 66,46 m x 92,19 m z nawierzchnią z trawy naturalnej, skocznię do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwustronne jednościeżkowe skocznie do skoku o tyczce, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką o wysokości 7/10 m.

Koszt modernizacji obiektu wyniósł 13 mln zł. Koszt wyposażenia - 994 837 zł. Przeznaczone na ten cel pieniądze pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Stadion wyposażono dzięki staraniom Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego z Programu Inwestycji Strategicznych.