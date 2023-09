Młoda kobieta osierociła dwóch chłopców i męża. Czy ktoś odpowie za jej nagłą śmierć?

„Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem. To dla nas wielka strata. Natalię pamiętać będziemy jako bardzo pracowitą, sumienną i kompetentną urzędniczkę samorządową oraz wspaniałą koleżankę. Była bardzo życzliwą, pełną energii i zawsze uśmiechniętą młodą osobą. Nie znajdujemy słów, by w pełni wyrazić swój ból, smutek i pustkę, jaką odczuwamy” - pożegnali zmarłą koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy w Tuchomiu, w którymi pracowała. Do kondolencji dla najbliższych dołączyli urzędnicy innych gminnych jednostek, radni i sołtysi.

Dla młodego małżeństwa z Tuchomia to miała być wielka radość, i to podwójna. I przez moment była, kiedy pod koniec lipca w wyniku cesarskiego cięcia na świat w słupskim szpitalu przyszli dwaj chłopcy. Potem jednak wszystko poszło nie tak. A 25 sierpnia pani Natalia, młoda matka bliźniaków, spoczęła na cmentarzu w swojej wsi żegnana przez tłumy poruszonych tą tragedią ludzi. Była rodzina, przyjaciele, znajomi, a nawet obcy, którzy pani Natalii nie znali.

- Pod koniec lipca poprzez cięcie cesarskie mieszkanka Tuchomia urodziła dwoje dzieci - mówi Marcin Prusak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Słupsku. - Nastąpiły komplikacje i dzieci wraz z mamą pozostały w szpitalu. Następnie 24-latka przeszła kolejny zabieg. Z dnia na dzień wracała do zdrowia, wyniki badań miała dobre. Nic nie wskazywało na to, że jej życie jest zagrożone. 16 sierpnia w sali znaleziono ciało kobiety. Jesteśmy tym bardzo zaskoczeni, tym bardziej że, jak relacjonowała współlokatorka pani Natalii ze szpitalnej sali, 24-latka jeszcze tego samego poranka wstawała z łóżka, chodziła i czuła się dobrze. Marcin Prusak dodaje, że szpital wszczął wewnętrzne postępowanie sprawdzające i współpracuje z prokuraturą.

- Zabezpieczono dokumentację medyczną, przeprowadzono sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku, z ciała kobiety pobrano również wycinki do badań histopatologicznych. Będą przesłuchani świadkowie, w tym przypadku również lekarze, którzy zajmowali się 24-latką - mówi prokurator Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Po skompletowaniu wszystkich dowodów zostanie powołany biegły z zakresu medycyny sądowej, który stwierdzi, czy doszło do błędu medycznego, a jeżeli tak, to na czym on polegał, kto jest za niego odpowiedzialny oraz czy przyczynił się on do śmierci kobiety.

- Z doświadczenia wiem, że na taką opinię czeka się od kilku do kilkunastu miesięcy - podkreśla Paweł Wnuk. - Postępowanie prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko osobie, z artykułu Kodeksu karnego dotyczącego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia w sytuacji, gdy sprawca ma obowiązek troszczenia się o osobę narażoną na niebezpieczeństwo. Za to grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.