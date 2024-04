Młode talenty. Otwarta próba generalna i koncert akademicki w słupskiej filharmonii

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku zaprasza w piątek, 19 kwietnia, o godzinie 19, na koncert młodych talentów, czyli najlepszych absolwentów uczelni muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy. Dzień wcześniej, 18 kwietnia, o godzinie 10, można przysłuchiwać się otwartej próbie. Oba wydarzenia są biletowane.

- Jedną z idei, która przyświeca naszej Filharmonii, jest wspieranie młodych i obiecujących artystów, którzy są dopiero na początku swojej muzycznej kariery zawodowej - czytamy w zapowiedzi wydarzenia. - Kto wie, czy już za kilka lat nie będą święcić triumfów, koncertując po całym świecie? Chcemy dmuchać w ich żagle i zaprosić Państwa na niezwykłe wydarzenie, podczas którego wystąpią najlepsi dyplomanci z dwóch prestiżowych uczelni: Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Będzie to spotkanie studenckiej świeżości z doświadczoną orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara. Wystąpią: Gabriela Kleban – sopran (A.Muz. Gdańsk) / z klasy prof. dr hab. Bożeny Harasimowicz

Damian Giczewski – baryton (A.Muz. Gdańsk) / z klasy prof. dra hab. Leszka Skrli

Piotr Mitelski – dyrygent (A.Muz. Gdańsk) / z klasy prof. dra hab. Przemysława Stanisławskiego

Michał Krawczun - dyrygent (A.Muz. Bydgoszcz) / z klasy dr. hab. Bohdana Jarmołowicza

Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

W programie m.in.: Carl Maria von Weber – Uwertura do opery „Oberon”

Gaetano Donizetti – Aria Doktora Malatesty „Bella siccome un angelo” z opery „Don Pasquale”

Gaetano Donizetti – Cavatina Belcore „Come paride veccoso” z opery „L'elisir d'amore”

Franz Liszt - Les preludes, symphonic poem nr 3, s. 97

Wolfgang Amadeusz Mozart – „Exultate, jubilate” KV 165

Robert Schumann - IV Symfonia d-moll op. 120 Otwarta próba generalna - czwartek, godzina 10, bilety15 zł

Koncert - piątek, godzina 19, bilety 45/40/35 zł

O artystach

Gabriela Kleban – studentka II roku studiów magisterskich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. Bożeny Harasimowicz, a także absolwentka studiów licencjackich na kierunku Teoria muzyki.

Swoje umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich z takimi artystami, jak: Iwona Hossa, Anna Jeremus-Lewandowska, Ulrike Sonntag, Sofija Cingula. W 2021 i 2023 roku uczestniczyła w kursie mistrzowskim wykonawstwa pieśni renesansowej z towarzyszeniem lutni, prowadzonym przez Jana Čižmářa. Ma na swoim koncie koncerty z orkiestrą Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot (m.in. światowe prawykonanie kompozycji Bernarda Stielera), a także z zespołami muzyki dawnej, takimi jak Ensamble Inegalité i Orkiestra Musica Antiqua im. Andrzeja Szwalbego. W grudniu 2022 roku towarzyszyła Raphaelowi Höhnowi i Café Zimmermann w wykonaniu Kantaty BWV 55 J.S. Bacha podczas festiwalu Actus Humanus Nativitas. W październiku 2023 roku zadebiutowała podczas festiwalu ORGANy PLUS+ – premierowe wykonanie Missa in D Wojciecha Dankowskiego oraz koncert Bach in Gdańsk III (1704). Na jej repertuar składają się liczne partie operowe i oratoryjne, a także kantaty i pieśni.

Damian Giczewski – baryton. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Olsztynie, w klasie śpiewu solowego dr E. Alchimowicz-Wójcik (2018), a obecnie jest studentem II roku studiów magisterskich w Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie śpiewu solowego prof. dra. hab. L. Skrli. Brał udział w kursach wokalnych: w Zimowych Kursach Wokalnych w Dusznikach Zdroju (2016-2018, 2021), w klasie śpiewu solowego prof. P. Łykowskiego, prof. B. Makala, prof. W. Maciejowskiego, prof. I. Kłosińskiej, w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Wokalnych im. J. Kiepury w Sosnowcu (2017) w klasie śpiewu R. Nakonecznego oraz w Antonina Campi Opera Masterclass 2023 w klasie dra Mariusza Kwietnia. W 2016 roku zdobywca II miejsca w I Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie oraz I miejsca i nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu F. Nowowiejskiego w II edycji tego Festiwalu. W 2018 roku został laureatem I stopnia w Międzynarodowym Teatralnym Festiwalu-Konkursie „Rudy Klaun” w Kemerowie (Federacja Rosyjska), natomiast w roku 2020 laureatem II stopnia tegoż konkursu.

Pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Muzyki Pięknej odbywającego się na Warmii. Stypendysta Prezydenta Miasta Olsztyn (2017) oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2018). W 2018, 2020, 2021 oraz 2023 roku był chórzystą Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, z którym to koncertował m. in. w Filharmonii Berlińskiej, Kolońskiej, Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wraz z Goldberg Baroque Vocal Ensemble nagrał w 2020 i 2021 trzy płyty z serii Musica Baltica, na których znalazła się premierowo muzyka gdańskich kompozytorów epoki baroku. Dziewiąta płyta z serii z ORATORIO SECONDO J.D. Pucklitza uzyskała w 2022 jedną z najważniejszych nagród europejskich w dziedzinie muzyki klasycznej - OPUS KLASSIK. W 2022 roku współpracował z Operą Bałtycką w Gdańsku przy produkcji spektaklu „Pomposo i Straszny Dwór” oraz wystąpił podczas koncertu „Wtorki na fali”. W lutym 2023 r. wziął udział w koprodukcji Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Teatru Niedużego, kreując rolę Mr. Gobineau w operze The Medium G.C. Menottiego.

Piotr Mitelski (ur. 2000) - ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w Białej Podlaskiej, w klasie skrzypiec Mariana Andrukhiva oraz I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, na profilu matematyczno-fizycznym. W 2019 rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, na dwóch kierunkach. W klasie dyrygentury symfoniczno-operowej początkowo u prof. dra Wojciecha Rajskiego, a obecnie prof. dra hab. Przemysława Stanisławskiego oraz na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec prof. dr hab. Małgorzaty Skorupy i mgra Piotr Staniszewskiego. W 2022 roku ukończył studia licencjackie na obu kierunkach. Podczas koncertu dyplomowego w Operze Leśnej w Sopocie dyrygował orkiestrą Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, uzyskując wynik z wyróżnieniem. Doświadczenie dyrygenckie zdobywa we współpracy z orkiestrą akademicką, orkiestrą Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, orkiestrą Pro Musica Nova, Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Od 2022 roku jest dyrygentem Gdańskiej Orkiestry Akordeonowej Pulsanti, którą poprowadził w ponad 20 koncertach. W 2024 roku orkiestra pod jego batutą zajęła I miejsce na XXVI Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej. W 2023 roku prowadził próby do opery „Dziecko i czary” M. Ravela w Operze Bałtyckiej, w ramach projektu akademickiego. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Marka Pijarowskiego, Luisa Gorelika, Georga Tchitchinadze, Victorię Zhadko, czy Monikę Wolińską.

Uczestnik IV Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu. Zajmuje się także kompozycją i aranżacją. W 2019 r. zdobył Wyróżnienie w konkursie dla Młodych Kompozytorów w Lublinie. W tym samym roku stworzył i zaaranżował muzykę do spektaklu młodzieżowego „Para-bum”, którym również dyrygował. Regularnie tworzy aranżacje utworów na potrzeby różnych zespołów wykonawczych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również historia, geografia, astrofizyka i sport. Muzyka jest jego pasją.

Michał Krawczun - słupszczanin, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku w klasie fortepianu i saksofonu. Były przewodniczący Młodzieżowej Rady Artystycznej przy Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku oraz były wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji. Młody artysta, który czynnie angażuje się w życie kulturalne miasta. Prowadził koncerty wraz z Orkiestrą Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciech Kilara w Słupsku, oraz własną orkiestrą. Aktualnie student trzeciego roku dyrygentury symfoniczno-operowej w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie dr. hab. Bohdana Jarmołowicza, profesora uczelni oraz studentem pierwszego roku kompozycji w klasie dr. hab. Michała Dobrzyńskiego, profesora uczelni.

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

Centrala - tel. 59 842 49 60

Sekretariat - 59 842 49 60 w. 304

