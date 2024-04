Gorąco i jeszcze goręcej. Dwa koncerty w słupskiej filharmonii

Hiszpania z nutką melancholii

Koncert familijny

Cumbia to nie tylko rytm, taniec i muzyka, to także jeden z najbardziej reprezentatywnych przejawów kultury kolumbijskiej. Cumbia narodziła się w regionie Morza Karaibskiego, gdzie powstał największy tygiel ras: zamieszkiwały go plemiona indiańskie, tu przybywali afrykańscy niewolnicy i tu roiło się od przybyszów z Hiszpanii. W niespotykany sposób ten unikatowy gatunek muzyczny łączy wpływy hiszpańskie, indiańskie i afrykańskie. Z Afryki pochodzą rytmiczne uderzenia bębnów, zmysłowe i zalotne ruchy bioder, Europejczycy dodali charakterystyczny strój, a tutejsi Indianie wnieśli delikatne brzmienie fletu i gaity. Podczas koncertu zostaną wykonane najbardziej reprezentacyjne melodie folkloru kolumbijskiego!

Koncert „Gorąca kolumbijska cumbia” to unikatowa propozycja muzyczna, która zabierze słuchaczy w podróż do egzotycznej Kolumbii. Publiczność będzie miała sposobność podziwiać w całej krasie naturalność, prostotę, a zarazem niezwykłe piękno folkloru kolumbijskiego.