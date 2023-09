Modernizacja przystanków i nowa sygnalizacja. Słupsk z dofinansowaniem na dwa zadania. Wsparcie otrzymały też inne samorządy z regionu

Jednym z beneficjentów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 jest Słupsk. Miasto w ramach otrzymanego dofinansowania zrealizuje inwestycje na przystankach komunikacji miejskiej. Zmodernizowane zostaną te znajdujące się na ulicach Zamkowej, Szczecińskiej (przy ul. Dunikowskiego), Lelewela, Banacha (przy SP nr 3 oraz przy Centrum Handlowym) i przy ulicy Tuwima obok budynku "Świtu".

- W ramach inwestycji wymienione zostaną nawierzchnie miejsc zatrzymań autobusów, chodników w obrębie przystanków oraz dojść do przystanków – poinformował „Głos” Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Wzorem innych przystanków w mieście, te objęte modernizacją otrzymają przede wszystkim krawężniki peronowe, co ma ułatwić podróżnym wsiadanie do pojazdu. Miejsca zatrzymań autobusów mają za to zyskać betonową nawierzchnię. To zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,18 mln złotych, co stanowi 80 proc. kosztów całej inwestycji. Wsparcie otrzymał także drugi pomysł.