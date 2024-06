Most Łabędzi powróci w lipcu. Znów będzie służył pieszym i rowerzystom

Most Łabędzi przy ulicy Orzeszkowej, który został tak nazwany w 2000 roku, już od wielu lat wymagał remontu. W 2007 roku przeprawa przez Słupię została zamknięta dla ruchu samochodowego. Zaś wiosną 2023 roku została również zamknięta dla ruchu pieszego. Jesienią zeszłego roku rozstrzygnięto przetarg na remont obiektu, który ma kosztować ok. 1,6 mln zł.

W ramach zaplanowanych prac, istniejąca stalowa konstrukcja została rozebrana, przewieziona do wytwórni celem oczyszczenia, uzupełnienia brakujących i zakonserwowania istniejących elementów, a następnie umieszczona ponownie na przebudowanych przyczółkach.

- Przyczółki tego obiektu są już gotowe w całości. W tej chwili trwa uzupełnianie konstrukcji łukowej i w pierwszej połowie lipca, nowy czerwony Most Łabędzi wróci na swoje miejsce. Przewidujemy, że w połowie lipca zostanie zabetonowana płyta tego pomostu, co pozwoli w sierpniu udostępnić go pieszym i rowerzystom – zapowiada Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Po pracach remontowych Most Łabędzi ma mieć dokładnie taki sam charakter. Pod względem funkcjonalności być ciągiem pieszo-rowerowym, ale co najważniejsze, te elementy zabytkowe, które decydują o kształcie tego mostu mają wrócić po renowacji w takiej samej formie. To jest jeden z nielicznych obiektów sztuki inżynierskiej w Słupsku, który się zachował i jest objęty ochroną konserwatorską.