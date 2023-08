Motofolk Parchowo 2023. Motocykliści i pierogi z jagodami (WIDEO)

Motofolk i wielkie żarcie pierogów

Tym razem impreza odbyła się na terenie nowej Strefy Aktywnego Wypoczynku Parchowie. Obiekt oddano do użytku na początku lipca tego roku.

Motofolk to kultowa impreza na Kaszubach. Do gminy Parchowie zjechało mnóstwo miłośników motocykli. Program był bardzo bogaty. Oczywiście nie zabrakło konkursu "Wielkie żarcie". Rywalizacja polegała na zjedzeniu pierogów z jagodami na czas. Do rywalizacji stanęło dziesięć osób, w tym panie. Uczestnicy konkursu zapewnili, że pierogi z jagodami z kaszubskich lasów były najsmaczniejsze, jakie dotąd jedli. Dodajmy, że przygotowały je panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Jamna. Było też mnóstwo atrakcji dla dzieci: gigantyczny tor przeszkód, konkursy z nagrodami. Przez najmłodszych oblegany był żółty robot. Wystąpił też Zespół Folklorystyczny Modraki z Parchowa oraz Zespół Tańca Ludowego "Leszczyniacy", który na Motofolk przyjeżdża od wielu lat.