Motorower w rowie. Kolejna kolizja na remontowanej drodze krajowej 21 Słupsk-Ustka Bogumiła Rzeczkowska

Do zdarzenia doszło w Zimowiskach w gminie Ustka na przebudowywanej drodze krajowej nr 21. Po tym, gdy motorower wpadł do rowu, pasażerka trafiła do szpitala.