Na działce uprawiał ziemniaki i... krzaki konopi indyjskich Sylwia Lis

Policjanci z komisariatu w Słupsku zatrzymali mieszkańca gminy Słupsk, który uprawiał na działce konopie indyjskie. Funkcjonariusze zabezpieczyli do tej sprawy 30 różnej wysokości krzaków marihuany, które rosły w towarzystwie ziemniaków. Za popełnione przestępstwo 31-latek usłyszał zarzut uprawy konopi innych niż włókniste za co grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności.