Pierwsza sesja nowej rady z nowym wójtem gminy Ustka

Radni zajęli się też wynagrodzeniem nowego wójta, co należy do kompetencji rady. Radni z komitetu Rafała Konona wnioskowali o maksymalne wynagrodzenie - 19 470 zł brutto. Tyle zarabiała poprzednia wójt. Dodajmy, że rada ma wpływ tylko na ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatki specjalny i stażowy wynikają z innym przepisów. Większość poparła wniosek przewodniczącego rady Wacława Laskowskiego, który argumentował, że nowo wybrany wójt, doświadczony samorządowiec, nie powinien zarabiać minimalnych stawek, ale też nie powinno się go porównywać z wójt, która zarządzała gminą 18 lat i nigdy nie było zastrzeżeń co do udzielenia jej absolutorium. Nowego wójta będzie można ocenić po pierwszym roku budżetowym. Teraz jego wynagrodzenie zasadnicze będzie niższe o tysiąc złotych. Większość radnych zgodziła się z tą propozycją.