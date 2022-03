Naćpany kierowca potrącił w Słupsku dwie nastolatki. 37-letniemy słupszczaninowi grożą dwa lata więzienia

- Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 37-letni mieszkaniec Słupska nie ustąpił pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych - relacjonuje sierż. szt. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Na pasy weszła grupa czterech osób, dwie z nich widząc nadjeżdżający z lewej strony pojazd, odskoczyły na bok, a dwie kobiety w wieku 16 i 17 lat potrącił samochód. Zostały one przewiezione do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań.

Kierowca był naćpany

Policjanci, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia przebadali kierowcę na zawartość alkoholu, mężczyzna był trzeźwy. Badanie testerem narkotykowym wykazało jednak, że zdecydował się on wsiąść za kierownicę po zażyciu środków odurzających. Od mężczyzny została pobrana krew do badań, a także zatrzymano mu prawo jazdy. Wkrótce odpowie za spowodowanie wypadku drogowego, a także kierowanie pojazdem po zażyciu środków odurzających za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.