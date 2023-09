"Nad Niemnem" nad Słupią. Narodowe Czytanie i historyczna impreza plenerowa

Pierwsze Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" w regionie odbyło się w sobotę, 2 września, w Kobylnicy, Sycewicach i Lubuniu. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy. Wybrane fragmenty „Nad Niemnem” czytali samorządowcy, wolontariusze i mieszkańcy gminy. Rozdawane były pamiątkowe pieczęcie i zakładki do książek.

W najbliższą sobotę, 9 września, na spotkanie w Elizą Orzeszkową zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku. Impreza będzie połączona z drugą - pod nazwą „Kolej na Słupsk”.

- Eliza Orzeszkowa i Romuald Traugutt spotkają się o godz. 12 na Moście Grosza przy ulicy Grodzkiej 3, po to, by wybrać się w podróż historyczną razem z mieszkankami i mieszkańcami naszego miasta - zapraszają organizatorzy. - Most Grosza na kilka godzin zamieni się w Stację Niemen. Pisarka i Generał – w oczekiwaniu na przyjazd pociągu relacji Niemen-Słupia – będą prowadzić dysputy na temat ruchów powstańczych. Na owym Moście spotkamy nie tylko Orzeszkową i Traugutta, wskrzesimy również inne postacie. Pojawią się rodziny: Korczyńskich i Bohatyrowiczów oraz mieszkańcy Osowiec i Olszynki. W poczekalni dworcowej możemy spotkać Teofila Różyca i Panią Darzecką, Bolesława Kirłę i jego żonę Marię. Wysłuchamy fragmentów powieści i wtopimy się w klimat muzycznych opowieści o przemijaniu. Przypomnimy wydarzenia z 1863 roku, kiedy obudził się w narodzie duch Wolności. Całość wydarzenia będzie przebiegać w formie parateatralnej z podziałem na sceny i akty oraz role do nich przypisane, z oprawą muzyczną i narracją.

W gminie Słupsk Narodowe Czytanie odbędzie się także 9 września. Zaplanowano je w Lądowisku Kultury, początek o godzinie 16. Organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, które wcześniej zaprosiło do publicznego czytania wszystkich mieszkańców gminy.