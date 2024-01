Licytacje, występy, kiermasze. Finał WOŚP w gminie Redzikowo

Dodatkowo zaplanowany jest kiermasz ciast, zajęcia z animatorem dla dzieci, warsztaty szycia poduszek w kształcie serca oraz kącik gier planszowych. Całość uroczystości zakończy się tradycyjnym „światełkiem do nieba” w wykonaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie 28 stycznia o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z podróżnikiem Pawłem Brzyskim. Mini finały realizowane będą również w 11 Centrach Aktywności Lokalnej (Bierkowie, Bruskowie Małym, Bukówce, Włynkowie, Grąsinie, Jezierzycach Osiedlu, Kusowie, Lubuczewie, Redzikowie, Strzelinku i Wiklinie) a także w szkołach: we Włynkówku, Jezierzycach, Głobinie, Bierkowie, Wrześciu oraz Redzikowie. Dla odwiedzających przygotowane będą kiermasze ciast, loterie, animacje dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze, występy oraz koncerty.

Co oprócz tego przygotowała Gmina Redzikowo? Mini Finał w Lądowisku Kultury rozpocznie się już w piątek 26 stycznia koncertem Miki Urbaniak i Victora Daviesa, podczas którego obecni będą Wolontariusze z puszkami WOŚP. W sobotę 27 stycznia o godz. 11:00 zaplanowane są specjalne zajęcia jogi z Karoliną Sikorską ze Studia KaroYoga, a w niedzielę 28 stycznia od godziny 10:00 - Bajkowisko, czyli głośne czytanie bajek oraz o godzinie 11:00 - warsztaty rodzinne w ramach Kreatywnego Klubu Rodzica.

Ale to nie wszystko. Gminny Sztab WOŚP prowadzi również aukcje internetowe na Allegro, gdzie do tej pory pojawiło się ponad 40 aukcji. Wśród nich znajdują się perełki, takie jak koszulka meczowa Czarnych Słupsk z autografami zawodników, voucher wypoczynkowy w Dolinie Charlotty, plakaty i płyty z autografami artystów (m.in. Tomasz Ziętek, Nosowska, Krzysztof Zalewski), gadżety WOŚP, a także szereg voucherów do zaprzyjaźnionych ze sztabem gminy darczyńców, na przykład na zabiegi kosmetyczne czy wykonanie tatuażu.