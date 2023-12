Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców wjeżdżających na bytowski rynek (WIDEO)

To już niemal rok odkąd dyżurny bytowskiej jednostki posiada całodobowy dostęp do miejskiego monitoringu w różnych częściach miasta. To dzięki niemu może na bieżąco obserwować kilka miejsc naraz i w razie potrzeby szybko zadysponować patrol w dany rejon. Zapis monitoringu jest również do odtworzenia kilka dni wstecz, więc gdy funkcjonariusze w danej chwili nie mogą zareagować, zarejestrowany materiał jest przekazywany do dalszego postępowania, aby wyjaśnić sytuację.

- Kamery znajdują się również przy placu Wyszyńskiego - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - To w jego rejonie obowiązuje znak „zakaz ruchu w obu kierunkach” oraz „strefa zamieszkania”. Oba znaki są niestety często ignorowane. Nasi mundurowi wielokrotnie wyłącznie zwracają uwagę kierowcom, którzy nie zastosowali się do zakazu, by następnym razem dokładniej przyjrzeli się oznakowaniu. Jednak przez ostatnie dni dociera do nas wiele skarg od mieszkańców oraz władz miejskich, aby skrupulatniej przyjrzeć się wjeżdżającym tam osobom. Z tego względu oraz z uwagi na jeszcze dodatkowo wzmożony ruch przedświąteczny weryfikujemy na podstawie nagrań monitoringu każdy pojazd, który nie zastosował się do oznakowania. Sprawdzamy i wyjaśniamy, czy kierowca mógł wjechać - gdyż dopuszczalny jest wjazd w określonych na tabliczce pod znakiem warunkach.

Przypominamy, że za niestosowanie się do znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach” obecnie grozi kara od 20 do nawet 5000 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dodatkowo za parkowanie w „strefie zamieszkania” w miejscach innych niż wyznaczone taryfikator wskazuję karę 100 zł i 1 punkt karny.