Nie więzienie, lecz szpital. Podpalacz z Orzechowa trafi na internację psychiatryczną

Bar Andzia to rodzinne przedsięwzięcie małżeństwa z Ustki. Przyczepa gastronomiczna, drewniany podest, krzesła, stoliki i toi toi – wszystko spłonęło w nocy 6 czerwca 2022 roku. Biegły z zakresu pożarnictwa bez cienia wątpliwości uznał, że było to podpalenie, a sprawca najprawdopodobniej benzyną oblał koła przyczepy.

To sądowy finał, na razie nieprawomocny, podpalenia baru Andzia w Orzechowie pod Ustką i kierowania przerażających gróźb pod adresem jego właścicieli. 36-letni Łukasz W. stanął przed sądem jako podejrzany. Nie mógł zostać oskarżony i sądzony, bo nie może odpowiadać za swoje czyny.

W sierpniu 2022 roku Łukasz W. został zatrzymany. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty zniszczenia mienia wielkiej wartości i kierowania gróźb karalnych w stronę właścicieli baru w czasie od października 2021 roku do sierpnia 2022 roku. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Został aresztowany.

Łukasz W. wysyłał do niej wiadomości SMS z różnych numerów telefonów i poprzez komunikatory internetowe z groźbami pozbawienia życia, na przykład: „Spłoniesz żywcem”. W prześladowaniu pokrzywdzonej rodziny nie ustawał także po pożarze. Nadal groził spaleniem i śmiercią, podjeżdżał samochodem przed dom właścicieli baru. Tych gróźb i wizyt obawiali się wszyscy. Rodzina otrzymała policyjną ochronę.

Zachowanie mężczyzny w czasie śledztwa wzbudziło podejrzenia co do jego stanu psychicznego. Prokuratura uznała, że powinni go zbadać psychiatrzy. Łukasz W. poinformował ich, że wcześniej nie leczył się psychiatrycznie, ale w wypadku w Niemczech doznał urazu głowy. Jednak po jednorazowym badaniu lekarze nie byli w stanie wydać opinii. Łukasz W. trafił więc na kilkutygodniową obserwację psychiatryczną w szpitalu zamkniętym w Starogardzie Gdańskim.

Nie wiedział, co czyni

Po obserwacji biegli sporządzili opinię, z której wynika, że Łukasz W. jest chory psychicznie i wymaga leczenia. W czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał całkowicie zniesioną poczytalność, a na wolności może popełnić kolejne przestępstwo. W tej sytuacji prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosek o umorzenie sprawy i umieszczenie podejrzanego na internacji psychiatrycznej w warunkach szpitala zamkniętego.