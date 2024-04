Belmondziak przed sądem w Słupsku. Niebezpieczny gangster odmawia składania zeznań

2 grudnia 2019 roku to data zaplanowanego porwania, pobicia, a następnie zabójstwa Wojciecha N. w celu zmuszenia go do przekazania znacznej ilości kokainy. Według oskarżonych diler oszukał członków grupy, przekazując im trefną partię kokainy. Miał zostać więc porwany, przewieziony do Słupska i przetrzymywany w wynajętym lokalu. Jednak plany pokrzyżowała dynamiczna akcja podczas porwania. Za uprowadzenie Wojciecha N. odpowiada kilku oskarżonych. Za zabójstwo tylko Emil K.