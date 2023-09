"Nie zawsze byłem grzecznym chłopcem". Bokser Mariusz Wach na spotkaniu w Areszcie Śledczym w Słupsku

Mariusz Wach to utytułowany polski bokser. Odbył 47 walk, z czego 37 wygrał – w tym 20 poprzez nokaut. To posiadacz pasów WBC International oraz federacji TWBA w wadze ciężkiej. Jednym słowem – mistrz.

- Znacie mnie z telewizji, z ringu bokserskiego, ale jestem tylko człowiekiem. W swoim życiu nie zawsze boksowałem i nie zawsze byłem grzecznym chłopcem Parę naście lat temu mogłem być z drugiej strony – tam gdzie wy, ale dzięki sportowi – nie tylko boksowi – moje życie inaczej się potoczyło. Systematyczność treningów, dyscyplina, wyjazdy zagraniczne – to było kuszące zwłaszcza 30 lat temu. I to uchroniło mnie przed tą złą ścieżką – mówił Wach.

Wach nie jest postacią krystalicznie czystą, stąd tym bardziej dla osadzonych w areszcie, jest autentyczny. W 2015 roku, po przegranej walce z Aleksandrem Powietkinem, media obiegła informacja, że próbki moczu pobrane od polskiego zawodnika na zawartość niedozwolonych środków dopingujących dały wynik pozytywny (wykryto sterydy anaboliczne), co dalszą karierę 36-letniego już boksera, wobec groźby kilkuletniej dyskwalifikacji, stawiało pod dużym znakiem zapytania. Nie była to pierwsza antydopingowa "wpadka" polskiego zawodnika – w 2012 roku po porażce z Władymirem Kliczko w Hamburgu ogłoszono, że Wach miał pozytywny wynik badania na obecność w organizmie niedozwolonych środków, w rezultacie czego został wówczas zdyskwalifikowany.

Teraz jednak wciąż jest aktywnym bokserem. Planuje wraz ze swoją partnerką Dominiką otworzyć szkółkę bokserską dla dzieci w swoim garażu. Co ciekawe, Dominika też trenuje boks i kickboxing. Zdradził też, że to on w domu sprząta i gotuje.

Na koniec Mariusz Wach życzył osadzonym, aby opuścili to miejsce i nigdy tu nie wracali, bo nie warto tracić życia.