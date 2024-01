Niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Zaborowskiej. Mieszkańcy: Czy musimy czekać aż zginie tu dziecko?

To on wezwał pogotowie i policję.

- Dziwne, że ten kierowca się nie zatrzymał, zwłaszcza, że ten drugi kierowca stał cały czas i przepuszczał dziewczyny. Potem nawet wyszedł z auta i mówił, że mrugał mu długimi światłami, aby tamten się zatrzymał. Z kolei kierowca, który potrącił piesze, wyszedł i zapytał: co się stało? Byłem podenerwowany, więc mu krzyknąłem: „że jak to co, dzieci przejechałeś!” On twierdził, że ich nie widział. To był starszy pan, może rzeczywiście ich nie widział? Trudno mi ocenić - mówi świadek wypadku.