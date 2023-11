Niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont ulicy Królowej Jadwigi w Miastku.

- Gmina Miastko otrzymała dwa miliony sześćset tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej ulicy. To ponad osiemdziesiąt procent kwoty tej inwestycji - mówi Dawid Jereczek, wiceburmistrz Miastka. - Zakres prac jest bardzo duży. To przede wszystkim przebudowa mostu na ulicy Królowej Jadwigi nad rzeką Studnicą, wzmocnienie konstrukcji, poszerzenie o kolejne przęsło, aby wykonać ciąg pieszy oraz sto metrów drogi - modernizacja tej drogi łącznie z chodnikami, ciągiem pieszym, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniom na tym odcinku.

Jak ważna jest ta inwestycja dla miastczan?

- To najstarsza część miasta - wyjaśnia wiceburmistrz. - Ten most jest strategicznym miejscem, jego konstrukcja jest stara, trzeba ją wzmocnić. Przy tej ulicy jest wiele punktów usługowych, działalności gospodarczych. Dostawy muszą tam być prowadzone, gdyby most został wyłączony z ruchu ze względu na jego zły stan przedsiębiorcy mieliby duży problem. Do tego nie chcemy dopuścić. Ta inwestycja to nasz priorytet, dlatego tak mocno staraliśmy się o dofinansowanie.