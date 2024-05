Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Słupsku: ślubowanie pani prezydent i radnych

Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Słupsku IX kadencji poprowadził najstarszy radny - radny senior Bogusław Dobkowski, który już na początku przyznał, że mimo wieloletniego doświadczenia, jest zdenerwowany. Radni godnie zaprezentowali się w czarnych togach z czerwonymi kołnierzami.

Nowym radnym wręczono zaświadczenia o wyborze na radnego.

Irena Tkaczuk-Kawalerowicz, wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupsku:

Potem radni złożyli uroczyste ślubowanie. W dalszej kolejności ślubowała prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

- Ślubowanie zawiera zobowiązanie wobec miasta, naszego miasta i wobec każdego z nas tworzących wspólnotę Słupska. Ślubowałam z akcentem na każde słowo mówiące o dobru ludzi. Jestem na straży tego, aby miasto rozwijać i doskonalić. Do sukcesu nie ma windy, ani drogi na skróty. Jest tylko praca. A praca w samorządzie to praca zespołowa – całego samorządu, w tym radnych, pracowników ratusza, służby zdrowia (…). To praca nas wszystkich. Wiem od zawsze, że sama nie mogę zrobić wiele Ale razem możemy zrobić dużo. Gdyby każdy miał cztery jabłka i każdy był silny jak cztery konie, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny, a my jesteśmy sobie potrzebni. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, jeśli chcesz zajść daleko, idźmy razem. I do tej wspólnej, pracy wzywam i zapraszam wszystkich. Władzy nie można zachować dla siebie, władzą trzeba się dzielić. I ja chcę się dzielić. Dlatego nadal chcę współpracować z Martą Makuch jako moją zastępczynią oraz Beatą Chrzanowską, jako drugą zastępczynią, którą darzę zaufaniem. Nadal chcę także współpracować z sekretarzem Łukaszem Kobusem i Anną Gajdą, skarbniczką miasta. Tylko dobra współpraca z wami ma sens – mówiła pani prezydent, a jej przemówienie zostało nagrodzone brawami.