Niedziele handlowe wciąż nas dzielą. Co mówią Polacy?

- Ale chyba póki co tymczasowo nie ma do tego woli politycznej. Być może nowy rząd też wykonał swoje badania i doszedł do wniosku, że skoro spada poparcie dla tego pomysłu, to należy jeszcze się z tym wstrzymać, bo są pilniejsze problemy do rozwiązania. Uważam też, że jak obóz rządzący nadal będzie powstrzymywał się z podjęciem decyzji, to odsetek zwolenników będzie malał. Aczkolwiek nie sądzę, aby liczba osób popierających powrót wszystkich niedziel handlowych spadła poniżej 40 procent - podkreśla Robert Biegaj.

Według autorów badania, na samym początku konsumenci nie potrafili odnaleźć się w nowej sytuacji, a czym dłużej ona trwa, tym bardziej słabnie sprzeciw wobec niej. I to właśnie widać po wynikach badań. To oznacza, że rodacy poniekąd przyzwyczaili się już do obecnego stanu rzeczy.

Zdaniem związkowców

„Solidarność„ pracowników handlu jest stanowczo przeciwko niedzielom handlowym. Ich zdaniem przywrócenie handlu w niedzielę to nie tylko cios dla pracowniów, ale jest również nieopłacalne.

- Społeczeństwo w większości zaakceptowało wolne niedzielę. Z przeprowadzonych w ubiegłym roku badań zleconych przez fundację Adenauera, która wspiera pracodawców międzynarodowych, wynika, że 78 procent młodych Polaków nie chce przywrócenia handlowych niedziel. I to nie byli pracownicy handlu, to było badanie ogólne. To jest bardzo wymowne - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. - Dzisiaj pracodawcy widząc, że jest realne przywrócenie handlu w niedzielę mówią, że im się to nie opłaca, bo zrobili sobie kalkulację. I już publicznie się w mediach wypowiadali na ten temat. W tej chwili, co bardzo ważne, jedynie galerie handlowe opowiadają się za przywróceniem dnia handlu w niedzielę. Ale to nie są najemcy mikroprzedsiębiorstwa, jakieś firmy, które handlują tam. To są właściciele tych obiektów, którzy wydzierżawiają powierzchnię handlową.