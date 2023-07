Niesamowite Sound of Gravity w Ustce! Zobacz podniebne loty

Sound of Gravity to wyjątkowe pokazy ekstremalnej akrobatyki rowerowej i motocyklowej. Najlepsi zawodnicy zaprezentowali ewolucje, pokonując siłę ciężkości, walcząc z ogromną mocą i zachowując niesamowitą równowagę. Wydarzenie to na stałe zagościło w kalendarzu wakacyjnych imprez. Piąta już edycja niesamowitego show rozpoczęła się w usteckim porcie, gdzie startowały rowery, a na czas motocykli pokazy przeniosły się na plażę.

Tegoroczne zawody otworzył burmistrz Jacek Maniszewski, witając się ze wszystkimi zawodnikami. Organizatorzy zapowiadali, że jak zawsze będzie można liczyć na wysokie loty, czyli dirt jumping oraz freestyle motocross. W planie było wiele atrakcji w konkurencjach freestyle motocross, czyli niesamowitych motocyklowych ewolucji na ogromnych wysokościach, pokazy freestyle MTB z udziałem najlepszych riderów, międzynarodowe zawody MTB Stunt Grand Prix najlepszych stunterów, czy Dirt Jumping - pokazy ewolucji rowerowych zsynchronizowanych z muzyką.

Niestety, nie wszystko doszło do skutku, ponieważ zawodników i publiczność późnym popołudniem przegoniła burza z rzęsistym deszczem. Jednak emocji nie brakowało, a zgromadzeni widzowie z podziwem oklaskiwali niesamowite akrobacje.