Niezwykły mural powstał w Miastku. Autorem jest słynny Cukin (WIDEO)

Husarz na koniu

Należy dodać, że to właśnie biblioteka w Miastku pozyskała pieniądze na wykonanie imponującego malowidła. - Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dotację z projektu Niepodległa - mówi Ewa Szyca. - Mural powstał błyskawicznie, Cukin malował go zaledwie dwa dni. I nie musiałam go namawiać, wystarczył jeden telefon. Przyznał, że nie była to jego tematyka, jednak podjął się tego zadania. A efekt chyba wszystkich zachwyca.