Nowa nawierzchnia i przejścia dla pieszych. Ulica Niemcewicza w Słupsku doczeka się przebudowy

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę na odcinku 420 metrów. Przewidziano wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych w okolicach przedszkola oraz modernizację tego przy skrzyżowaniu z ul. Wolności. W pasie drogowym naprzemiennie, obustronnie zostaną wydzielone miejsca postojowe, dzięki temu naturalnie zostanie wymuszone ograniczenie prędkości pojazdu poprzez jazdę tzw. łukami. Ponadto wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

- W miejscach zjazdów do posesji przylegających do pasa drogowego i przejść dla pieszych nawierzchnia dowiązywać będzie wysokościowo do wysokości istniejącego zjazdu, co wyeliminuje utrudnienia w ruchu szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Projektowane jest odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie wpustów z przykanalikami, odprowadzających wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, wpiętej do kanalizacji deszczowej istniejącej. Planowana inwestycja wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego – informuje miejski urząd.

Miasto szuka wykonawcy inwestycji. Modernizacja ul. Niemcewicza ma być zrealizowana w tym roku. Całkowita wartość zadania to około 3,7 mln złotych, z czego 1,9 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.