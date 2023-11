Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze?

Według oficjalnych informacji pochodzących od ekspertów zmian w wypłacanym zasiłku 500 plus nie należy się spodziewać. Program nie zostanie poszerzony a kwota 500 plus nie zostanie zwiększona. W sejmie pojawił się co prawda dodatek 500 plus dla małżeństw jednak jest ona zarezerwowany dla małżonków z dużym stażem.

Według wielu osób wypłacany w Polsce dodatek wychowawczy 500 plus powinien z powodu szalejącej inflacji zostać zwaloryzowany i świadczenie powinno wynosić 700 zł. Bazując na opiniach osób, które pracowały nad ustawą 500 plus, nie należy się w najbliższej przyszłości spodziewać podniesienia tego świadczenia i program 500 plus pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Przypomnijmy, ze program 500 plus dla rodzin wychowujących dzieci istnieje w Polsce od 2016 roku. Na początku program ten przewidywał, że każda rodzina, która posiada dwoje dzieci otrzyma 500 zł w ramach rządowego wsparcia wychowawczego aż do ukończenia 18 roku życia. Później w programie naniesiono poprawki tak, że 500 plus obejmowało każde dziecko, nawet jeśli rodzina posiadała tylko jedno.