Nowe laptopy i interaktywne monitory dla słupskich szkół. Mobilne pracownie komputerowe trafiły do trzech placówek OPRAC.: Wojciech Lesner

Laptopy i monitory trafiły do słupskich szkół. Uczniowie wykazali się w konkursie. IV LO w Słupsku

Monitor interaktywny i 16 laptopów trafiło do IV Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. To nagroda za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie. Mobilne pracownie komputerowe trafiły jeszcze do SP 4 i SP 6.