Nominacja profesorska dla dr hab. Adeli Kuik-Kalinowskiej z Uniwersytetu Pomorskiego

Na dorobek naukowy prof. dr hab. Adeli Kuik-Kalinowskiej składa się kilkanaście pozycji książkowych oraz redakcji naukowych.

Prof. Adela Kuik-Kalinowska jest także członkiem organizacji naukowych: Rady Instytutu Filologii, Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Rady Języka Kaszubskiego przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Akademickiej Rady Naukowej Misji Buddyjskiej w Polsce działającej pod auspicjami J. Ś. XIV Dalajlamy, Society for the Study of the Multi-Ethnic Literatures of the World.