Nowe laptopy i monitory trafią do szkół w regionie słupskim. Konkurs rozstrzygnięty

Informację o laureatach konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” z regionu Pomorza przekazał Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu: - To 464 laptopów dla 29 szkół. Jestem przekonany, że nowoczesny sprzęt znacznie ułatwi uczniom podnoszenie kompetencji cyfrowych i społecznych - podkreśla poseł.

Wśród laureatów jest 29 szkół z regionów słupskiego, puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego, Słupska i Gdyni. Projekt przeprowadziła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Dofinansowanie pochodzi z budżetu państwa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Cieszę się, że w 29 szkołach z mojego regionu powstaną nowoczesne mobilne pracownie komputerowe. Czas przenieść system nauczania na kolejny poziom – zaznacza Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu.

Mobilna pracownia komputerowa to 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor. Nowoczesny sprzęt umożliwi uczniom i nauczycielom rozwijanie umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych oraz z cyfrowych źródeł wiedzy.

- We współczesnej edukacji bardzo ważnym aspektem jest możliwość korzystania z technologii. Internet jest potrzebny – pozwala rozwijać się, komunikować i ułatwia wiele spraw dnia codziennego. Mimo to jest też pełen zagrożeń, dlatego tak ważna jest edukacja młodzieży w tym zakresie. Laureatom konkursu serdecznie gratuluję – dodaje Piotr Müller.