Nowe pomosty nad jeziorem Jeleń pod znakiem zapytania. Czy zdążą przed wakacjami?

Pomosty nad jeziorem Jeleń w Bytowie wybudowano dziesięć lat temu. Technologia coś się nie sprawdziła, bo prawa strona praktycznie się rozleciała. Belki i deski spróchniały. Ze względu na bezpieczeństwo spacerujących ratusz zdecydował o rozbiórce. Pozostały tylko wbite w dno grube słupy.

- Nad jeziorem Jeleń były trzy pomosty, który jeden jest w stanie dobrym. Wymaga tylko bieżącego przeglądu - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Natomiast dwa - w gorszym stanie. Jeden z nich rozebrano.

Czy pomosty pojawią się przed wakacjami? Raczej nie. Trwają prace projektowe. Firma, która podjęła się tego zadania zobowiązała się, że dopilnuje przeprowadzenia badań środowiskowych. Miała wykonać je do końca października, ale wystąpiła o przedłużenie terminu do końca roku. Ratusz ostatecznie wyznaczył termin do połowy grudnia.

- Bardziej martwiłbym się o poziom wody - przyznaje Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Wiosną zobaczymy, jak sytuacja się wyklaruje i czy nie będziemy musieli przesunąć konstrukcję, czy szukać innych rozwiązań.