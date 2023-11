Nowe warunki i ceny wykonywania przeglądów kominiarskich

Właściciele i zarządcy budynków muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym wykonanie przeglądów kominowych. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas.

Przepisy prawa budowlanego wprowadzające e-certyfikaty kominiarskie to istna rewolucja w przeglądach kominiarskich. Bez specjalnego rozgłosu weszły w życie 18 września. I o ile zarządcy budynków o zmianach wiedzieli, o tyle właściciele domów jednorodzinnych, którzy także mają obowiązek zlecenia przeglądu kominiarskiego, dowiadują się o nowości dopiero gdy zamawiają wizytę kominiarza. - Jak co roku przed sezonem grzewczym chciałam sprawdzić i wyczyścić przewód kominowy w naszym domu - mówi pani Krystyna, która dopiero teraz dowiedziała się o nowych wymogach. - Zadzwoniłam do kominiarza, a on powiedział mi, że zmieniły się przepisy i teraz musi przy okazji przeglądu, który wprowadzi do komputerowej ewidencji, uzyskać dużo więcej informacji dotyczących mojego budynku. Cena takiej usługi także odpowiednio wzrosła. Do tej pory płaciłam za przegląd nieco ponad 200 złotych. Teraz ceny, a dzwoniłam do trzech kominiarzy, wzrosły nawet do 500 zł.

- Ludzie są całkowicie niedoinformowani, choć już w roku 2021 właściciele i zarządcy musieli zacząć składać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje na temat stosowanych źródeł ciepła (mieli na to czas do końca czerwca 2022 roku - przyp. red.) - przyznaje jeden z mistrzów kominiarskich z naszego regionu. - Teraz nadszedł czas weryfikacji tych danych, właśnie na podstawie protokołów elektronicznych, które wprowadzamy do CEEB. Nadzór budowlany ma do nich dostęp i w każdej chwili może skontrolować, czy właściciele wywiązują się z obowiązku. Inspektor mógł sprawdzić to i wcześniej, ale w praktyce przy tej obsadzie personalnej powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego (PINB) było to trudne do wykonania, bo trzeba było jechać pod konkretny adres i zażądać aktualnego papierowego protokołu. Teraz wystarczy, że inspektor zajrzy do CEEB w komputerze.

Zakres informacji, o jakie spyta nas przy okazji przeglądu kominiarz, jest spory. W protokole powinny się znaleźć dane nie tylko o źródle ciepła, ale i o stanie technicznym budynku: o roku jego budowy; grubości ścian i stropów oraz ocieplenia; liczbie szyb w oknach, drzwiach, latach ich wymiany; rodzaju pieca i norm, jakie spełnia, z rokiem montażu, mocą itp. I tu rodzą się wątpliwości.

- Widziałam, że kominiarz wykonujący u mnie przegląd nie był zadowolony z tych zmian. Tak samo ja! Musiałam zapłacić dwa razy więcej niż przed rokiem i poświęć całej procedurze więcej czasu. O ile sprawdzenie pieca trwało chwilę, to samo wypełnianie ankiety mnóstwem danych trwało z godzinę! Sam kominiarz czuł się skrępowany, bo musiał chodzić po domu, by wykonać inwentaryzację. Znalezienie niektórych informacji graniczyło z cudem. Na szczęście ratunkiem dla kominiarza, jak i dla mnie okazał się fakt, że w kliku rubrykach ankiety można było wpisać „brak danych” - relacjonuje wizytę kominiarza w swoim domu mieszkanka Słupska.

- Takie uprawnienia dały nam nowe przepisy - mówi kominiarz z Koszalina. - W części rubryk, jakie znajdują w się w e-protokole, możemy wpisać brak danych, bo wielu właścicieli takiej wiedzy nie ma, zwłaszcza gdy dotyczy to budynków przedwojennych czy nawet nowszych, ale kupionych przez kogoś. Ludzie nie zawsze wiedzą np., kiedy i jaki piec w nich był wymieniony. Ale są pozycje, które musimy wypełnić, bo inaczej system protokołu nie przyjmie. Kominiarze powoli wdrażają się w system i też widzą jego niedoskonałości. - Pierwszy protokół wprowadzałem cztery godziny, zanim system go przyjął, a dotyczył tylko domku jednorodzinnego - nasz rozmówca mówi, że teraz idzie mu to sprawniej, ale nadal wymaga sporo czasu. - A co będzie, gdy zaczną się zlecenia od zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych? To masa dodatkowej pracy, stąd ceny naszych usług wzrosły.

Jak sprawdziliśmy, wykonanie przeglądu i sporządzenie nowego protokołu u kominiarza ze Słupska kosztuje od 400 do 600 zł (wcześniej 200-300 zł). W Trójmieście „goły” przegląd dla budynku jednorodzinnego to koszt od 300 zł, podczas gdy w ubiegłych latach było to 120-150 zł. Do tego należy doliczyć dodatkowe usługi jak niezbędne czyszczenie czy wynikająca z przeglądu konieczność konserwacji lub napraw. - Kominiarz ma zdecydowanie więcej pracy związanej z przeglądem, bo musi pozyskać od właściciela, najemcy, bądź użytkownika budynku szereg informacji, które nie są związane stricte z pracą kominiarza - mówi mistrz kominiarski Mirosława Strzępek-Olszanowska z firmy Usługi Kominiarskie Andrzej Strzępek z Sopotu. Ponieważ przegląd kominiarski trwa teraz dłużej, kalendarz fachowców jest mocno obłożony. - W tym roku nie mam już terminów. Kolejki oczekujących są znacznie dłuższe. Przykładowo, przed zmianą przepisów, jednego dnia byłem w stanie wykonać przegląd w siedmiu, nawet ośmiu domach, tak teraz tylko w trzech, góra czterech - opowiada kominiarz ze Słupska.

Część kominiarzy wpadła na pomysł, jak usprawnić wypełnianie protokołów. - Można do nas wysłać e-mail, a my wyślemy wzór takiego protokołu właścicielowi posesji, aby mógł się wcześniej zapoznać z informacjami, jakie potrzebujemy do protokołu. Nie wszędzie bowiem możemy wpisać w rubrykę, że brakuje danych - mówi jeden z kominiarzy. Nie każdy kominiarz nieprzychylnie patrzy na wprowadzone zmiany i nowe obowiązki. - Moim zdaniem te zmiany to dobry ruch. Zapewniają przejrzystość w dokumentach i większą wygodę. Jetem młodym kominiarzem, znam się trochę na komputerach, więc to dla mnie nie problem. Trzeba dotrzeć się z systemem, który powstał, może wprowadzić trochę zmian. System jest świeży, ma swoje wady, ale to wszystko można poprawić i jeszcze bardziej usprawnić dla nas, kominiarzy, i mieszkańców. Myślę, że te zmiany były nieuniknione - wszystko wykonuje się teraz elektronicznie - twierdzi kominiarz ze Słupska.

Kolejny ocenia, że nawet 80 procent właścicieli nieruchomości nie wie o nowych obowiązkach związanych z przeglądami kominiarskimi. - O ile większość wiedziała o obowiązku zgłoszenie nieruchomości do ewidencji budynków (do CEEB - dop. red.), to teraz prawie wszyscy są zaskoczeni cenami, jakich musimy żądać i czasem, jaki potrzebujemy na wizytę i wypełnienie formularza - wyjaśnia.

Pełna funkcjonalność CEEB będzie miała także konsekwencje w przyszłości. W następnych latach przewidziano bowiem zakaz używania najstarszych pieców na paliwo stałe - tzw. kopciuchów. Po każdym przeglądzie kominiarskim - a jest obowiązek ich dorocznego (a nawet dwa razy w roku, gdy do grzania używany jest olej opałowy lub gaz) przeprowadzania - nadzór budowlany jak na dłoni będzie widział kto i czym ogrzewa swoje lokum. Według Komisji Branżowej Kominiarzy Związku Rzemiosła Polskiego w Polsce prowadzi działalność około 4500 zakładów świadczących usługi kominiarskie.

- Jak wiele mają kominów do sprawdzenia, to trudno powiedzieć, bo takich danych nie znam, choć teoretycznie od ponad roku wszystkie źródła powinny być ujęte w CEEB - mówi Waldemar Drożdżol, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich. Jeżeli właściciel lub zarządca budynku nie wywiązał się z obowiązku przeglądu przewodów kominowych, inspektor nadzoru może go ukarać 500-złotowym mandatem. Współpraca: Wojciech Lesner, Stanisław Balicki

