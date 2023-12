Nowoczesny radiowóz Kia Sportage zasilił flotę tuchomskich policjantów!

Policjanci z Tuchomia otrzymali gwiazdkowy prezent. Nowoczesny radiowóz Kia Sportage zasilił flotę tuchomskich funkcjonariuszy.

- Uroczyste przekazanie kluczyków nastąpiło w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu na ręce kierownika tuchomskiej jednostki st. asp. Wiesława Nastałego - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskich policjantów.

Radiowóz został oznakowany nowym wzorem, co powoduje jego jeszcze lepszą widoczność dla innych użytkowników dróg. Został wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra i mocy 181 koni mechanicznych. Ponadto posiada napęd na cztery koła oraz automatyczną skrzynię biegów.

- Ten nowoczesny SUV został zakupiony ze środków Komendy Głównej Policji oraz dzięki wsparciu w kwocie 100 tysięcy złotych od Gminy Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów, Osusznica i Łupawa - podkreśla Łaszcz. - Całkowity koszt nowego radiowozu to około 200 tysięcy złotych. Pojazd z pewnością poprawi warunki służby policjantów, co zwiększy ich skuteczności i jeszcze bardziej wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.