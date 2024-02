Nowy okres świadczeniowy 800 plus. Do pomorskiego ZUS wpłynęło już prawie 90 tys. wniosków

- Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2024 r. ZUS wypłaci pierwsze środki do 30 czerwca 2024 r. Będzie więc pobierała świadczenie bez żadnej przerwy. Jeśli wniosek wpłynie w maju, uprawniony świadczenie otrzyma najpóźniej do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli w czerwcu, to ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia - także z wyrównaniem od czerwca. Świadczenia na podstawie wniosków, które ZUS otrzyma od lipca będą wypłacane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym wypłynęły – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.