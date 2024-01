O dziurawych ulicach, wadliwej nawierzchni kortu tenisowego i planach inwestycyjnych. Sesja w Ustce

- Wymianę opraw planujemy się przeprowadzić do końca 2026 roku. Będą to między innymi ulice Wczasowa, Kościelniaka, Osiedle Kwiatowe oraz parki. Realizatorem zadania będzie Zarząd Infrastruktury Miejskiej – mówił burmistrz.

Radny Daniel Król pytał o zapowiadaną przebudowę ulic Koszarowej i Bosmańskiej. W odpowiedzi usłyszał, że słupskie starostwo nie wyznaczyło jeszcze daty spotkania z mieszkańcami na temat planów przebudowy. Ze strony radnego padło też pytanie o wciąż nieczynny kort tenisowy, który został wadliwie wykonany, a wykonawca nie chce naprawić go w ramach gwarancji. Chodzi o nawierzchnię, od której piłka odbija się w niewłaściwy sposób. Ratusz ma ofertę od trzech podmiotów, które mogłyby przeprowadzić ekspertyzę. Wybierze najtańszego oferenta. Analiza powinna być wykonana do końca kwietnia. Jednak to miałoby się odbyć za zgodą wykonawcy. Co stanie się, jeśli się nie zgodzi? Ratusz na razie nie brał pod uwagę tej kwestii.

Radny Przemysław Nycz pytał o ulicę Grunwaldzką (powiatową), która na skrzyżowaniach z innymi ulicami jest zapadnięta przy studzienkach. I jest dziurawa jak ser szwajcarski, czego powiat nie widzi. Podobnie jest z ulicą Wczasowej, gdzie słupek stoi od dwóch lat, a mieszkańcy w mediach społecznościowych wstawiają zdjęcia i ostrzegają się przed zagrożeniami. W odpowiedzi Łukasza Krawczyka, dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej, radny usłyszał, że za bardzo katastroficznie przedstawił sytuację. Dyrektor stwierdził, że "infrastruktura techniczna nie współpracuje z konstrukcją drogi". ZIM jednak zgłasza powiatowi te problemy.

Na koniec burmistrz poinformował, że od piątku 26 stycznia urzędnicy będą roznosić mieszkańcom decyzje podatkowe. A przy okazji urząd wychodzi z propozycją i zapyta ustczan, czy chcieliby informacje o podatkach, czy zaległościach otrzymywać drogą SMS-ową.